Melhor chef do mundo, Janaína Torres fala sobre ex-marido, com quem comanda o A Casa do Porco

Nesta última quinta-feira (21), uma notícia movimentou positivamente o cenário da gastronomia brasileira com Janaína Torres sendo eleita a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024 pelo 50 Best, logo após ser contemplada como a melhor da América Latina em 2023.

O título sucede outros dois significativos atribuídos também em 2023 a um de seus restaurantes, o A Casa do Porco, eleito o 4° melhor do continente latino-americano e o 12° melhor em escala global. O estabelecimento é comandado em parceria com o chef Jefferson Rueda, com quem foi casada durante 20 anos e se divorciou oficialmente em 2022.

Em entrevista ao jornal El País, a chef explica: “Eu sempre trabalhei com o Jefferson e nunca tive um problema com ele estar no comando”, contudo “comecei a querer meu próprio lugar e, aí, minha carreira deslanchou. Foi uma surpresa”.

Isso explica o motivo pelo qual ela voltou a utilizar o sobrenome de solteira no lugar de ‘Rueda’. “Decidi voltar ao meu nome de solteira, Torres, porque quero voltar às minhas origens. Quero recuperar aquela garota que vendia comida de rua. Estou resgatando a garota dentro de mim”, afirma ao 50 Best.

Hoje, o ex-casal mantém uma relação estritamente profissional e permanece mantendo o bom funcionamento do restaurante A Casa do Porco, situado na República, em São Paulo.