Melhor chef do mundo, Janaína Torres transforma receita cafona em sobremesa de luxo; veja qual

A gastronomia brasileira tem muito do que se orgulhar após a notícia que veio ao ar na última quinta-feira (21), quando Janaína Torres foi contemplada pelo 50 Best como a Melhor Chef Feminina do Mundo em 2024. O título veio seguido de outras grandes premiações direcionadas a um de seus restaurantes, A Casa do Porco, que é classificado como o 12° melhor a nível mundial e o 4° melhor da América Latina em 2023.

Destacando-se por uma cozinha que oferece comida caseira de excelência, a chef é uma grande fã da sobremesa que é hoje tachada por muitos como ‘cafona’, ou até mesmo ‘de vó' por ser antiga: o creme de papaia com cassis. O doce entrou de forma repaginada em seu menu degustação, que custa R$ 290, ou de forma avulsa por R$ 50.

Na receita de Janaína, o doce leva vermute e sorvete feito com jabuticabas cultivadas pelo Sítio Rueda, que é misturado com um creme de mamão com caramelo. A porção do vermute entra no lugar do licor de cassis, “mas sem aquele dulçor exagerado”, explica em trecho de entrevista da matéria ‘Três doces das antigas repaginados por chefs famosos’, por Fernanda Meneguetti, disponível aqui.

Quem deseja experimentar a releitura pode se dirigir ao restaurante A Casa do Porco, que fica na Rua Araújo, 124, na região da República. A casa funciona de segunda a sábado, das 12h às 23h; aos domingos, das 12h às 17h. Telefone: (11) 3258-2578.