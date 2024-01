Melhor cream cheese do mercado: qual foi o critério de escolha dos especialistas?

Um dos subprodutos mais famosos do leite, o queijo pode ter diversos tipos e formatos, e um deles é o cremoso, conhecido como cream cheese, amplamente utilizado em receitas como cheesecake, bolo red velvet e a versão abrasileirada do sushi, entre outros, tanto doces quanto salgados.

É possível, assim como os demais queijos, fazê-lo em casa, mas a versão industrializada oferece, além de praticidade, a garantia de um produto devidamente consistente. No entanto, como existem diversas marcas que o fabricam e nem todas oferecem um alto nível de qualidade. E é aí que entra a nova edição do Paladar Testou para avaliar os principais selos do mercado e auxiliar você, consumidor, a fazer melhores escolhas durante a compra.

Foram selecionadas amostras de seis das principais marcas de cream cheese, e todas elas submetidas à análise criteriosa de cinco especialistas: Arthur Lins, do Z-Deli; Walkyria Fagundes do AE! Café & Cozinha; Yasmin Silva, da Glacê Patisserie; Helena Mil Homens da Padaria St. Chico; e Michelle Kallas, da Mica Chocolates.

O júri formado levou em consideração aspectos como brilho, nível de sal, acidez e principalmente textura. O selo responsável por se aproximar mais dos critérios estabelecidos foi o Vigor, tornando-se o campeão do ranking. Seu cream cheese tem um sabor que se aproxima muito da versão artesanal, é equilibrado e ideal tanto para utilizar em receitas elaboradas quanto para passar no pão e consumir no dia a dia.

Para conferir o ranking completo, leia na íntegra a matéria ‘Qual o melhor cream cheese do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.