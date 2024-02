Melhor hambúrguer com “carne 100% bovina” do mercado é São Paulo; veja qual é

O hambúrguer vendido no supermercado não é a melhor opção para quem quer fazer lanches em casa, mas para aqueles que estão sem tempo livre, é muito mais prático comprar o ingrediente já pronto.

A maioria dos hambúrgueres prontos são gordurosos e com muita adição de sódio, mas recentemente a indústria alimentícia tem percebido um movimento mais saudável por parte dos consumidores e começou a apostar em produtos menos calóricos e que sejam feitos praticamente apenas de carne bovina.

Para comprovar a qualidade desses produtos mais naturais, o Paladar decidiu testar às cegas sete marcas desses hambúrgueres preparados com “carne de verdade”. Um time de jurados foi convidado e durante a prova eles levaram em consideração o aspecto visual, aroma, textura, sabor e suculência dos hambúrgueres.

Os especialistas chegaram a conclusão que a VPJ é a melhor marca de hambúrguer do mercado. A empresa alimentícia, que tem como foco “hambúrgueres de verdade”, é de São Paulo e possui uma unida em Pirassununga, no interior do estado, e outra na capital paulista.

Feito com costela de gado angus, a carne da VPJ conquistou o coração dos jurados. Além da boa aparência, o produto também apresentou um aroma acentuado de “carne de churrasco”, boa textura, sabor muito bom e ótima suculência (com teor de gordura equilibrado).

Para saber quais foram as outras marcas testadas pelo Paladar e os apontamentos dos jurados sobre o que acharam das amostras de hambúrgueres, leia a matéria completa.