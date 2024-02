Melhor hot dog do mundo é argentino, diz TasteAtlas; conheça posição do Brasil em ranking

O hot dog é uma dos sanduíches mais famosos do mundo e cada país tem a sua versão do lanche, inclusive o Brasil.

No último dia 9 de fevereiro, o TasteAtlas atualizou o ranking dos melhores cachorros quentes do mundo e a versão brasileira ficou em quinto lugar, ocupando o top 10 entre os 31 sanduíches avaliados.

A plataforma definiu o hot dog do Brasil como um “prato tradicionalmente servido com uma grande variedade de acompanhamentos como purê de batata, milho, cenoura ralada, batata frita, ervilha ou pico de gallo”.

Quem é brasileiro sabe que as opções de acompanhamentos são infinitas e cada região do país tem a sua favorita.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.