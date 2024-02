Melhor leite condensado do mercado: qual foi o critério dos especialistas?

A convite do Paladar, os confeiteiros Lu Bonometti, da @lubonometti_dolcezze; Bertrand Busquet, chef diretor da Chocolate Academy; Juliana Motter, da @mariabrigadeirooficial; Rodrigo Ribeiro, professor de confeitaria; e Rafael Aoki, do Quincho (@quincho.sp), se reuniram para avaliar o ingrediente que aparece com frequência no mundo das sobremesas: o leite condensado.

O teste realizado às cegas para evitar resultados parciais foi feito por meio de amostras de 8 das marcas mais populares da versão industrializada no mercado, e a análise levou em consideração não apenas sua textura e sabor mas também sua performance e rendimento no preparo do brigadeiro, um dos doces mais clássicos do Brasil.

Durante a preparação da sobremesa, as mesmas medidas e operações serviram para todas as amostras: 395g de leite condensado, 40g de cacau 50% em pó e 20g de manteiga na panela ao fogo por 10 minutos, e cada uma das versões foi criteriosamente experimentada após um breve período de esfriamento.

Os resultados foram organizados em uma lista, cuja primeira posição foi ocupada pela marca Itambé. Seu produto é feito de leite integral com sabor muito semelhante ao leite em pó. Rendeu em um brigadeiro macio, sedoso, brilhante e, claro, muito saboroso.

O ranking completo com a posição e a avaliação das demais marcas pode ser conferido na matéria ‘Qual o melhor leite condensado do mercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.