Melhor manteiga sem sal do mercado é produzida na França, conheça

Utilizada no preparo de carnes, bolos, purês, tortas, pães e mais uma infinidade de pratos, a manteiga é um dos muitos subprodutos do leite que é parte essencial da maioria das geladeiras. Esse fato torna importante a escolha de um bom produto para levar para casa.

E afim de saber quais manteigas sem sal, em meio tantas marcas, oferecem alto nível de qualidade ao consumidor, o Paladar realizou mais uma edição de teste às cegas, dessa vez com os especialistas Carlos Siffert, professor Escola Wilma Kövesi de Cozinha; Alethea Suedt, padeira; Francisco Lobello, mestre-queijeiro; Luiz Felipe Souza, chef do Evvai; e Renata Braune, consultora e head-chef do Le Cordon Bleu em São Paulo.

Juntos, eles avaliaram 11 das principais marcas do produto no mercado, levando como critério coloração, sabor e textura das amostras. O resultado foi organizado em um ranking, cujo primeiro lugar foi ocupado pelo selo Président, uma fabricante francesa de laticínios que vem conquistando seu espaço no Brasil ao longo da última década, segundo o site oficial da empresa.

A manteiga sem sal Président conquistou o paladar dos jurados pela cor dourada atraente, sabor levemente ácido, com final frutado e amendoado. Sua textura mantém cremosidade mesmo estando levemente gelada, o que a confere o título de “Tem tudo o que se espera de uma manteiga sem sal”, dado pelos jurados.

O ranking completo com as avaliações detalhadas pode ser conferido na matéria ‘A nata do leite: as melhores manteigas dos supermercados’, por Renata Mesquita, disponível aqui.