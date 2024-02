Melhor marca de fritadeira elétrica do mercado é dos EUA; conheça os seus benefícios

O modelo OFRT950 de fritadeira elétrica da Oster, com sua potência de 1.300W, conquistou o primeiro lugar no teste do Paladar em colaboração com especialistas no assunto, que avaliaram oito marcas de Airfryers disponíveis no mercado.

Entre os seus benefícios, destaca-se o painel digital, que facilita a regulagem de tempo e temperatura, e seu excelente desempenho ao entregar aspectos como crocância, suculência e maciez nos alimentos.

Leia também AirFryer: as 8 melhores marcas testadas por especialistas

A matéria de Danielle Nagase enfatiza que, para esta avaliação, receitas de batata frita e frango à passarinho foram utilizadas como base, considerando critérios como potência, capacidade do cesto e tecnologia. Quer conferir a classificação completa? Leia o conteúdo na íntegra.