Melhor marca de requeijão do mercado é do interior do Paraná; conheça

O requeijão é o ingrediente perfeito para adicionar a cremosidade na medida certa e um sabor delicado em diversas receitas. De acordo com a matéria de Chris Campos, a Crioulo é a marca líder neste segmento de mercado.

O resultado foi obtido durante um teste realizado pelo Paladar, no qual especialistas convidados destacaram que este requeijão possui uma textura, sabor, cremosidade e aroma agradáveis, aspectos fundamentais durante a avaliação.

O site oficial da marca indica que a manteiga foi uma das primeiras produções, que tiveram início em 1996, em Cruzeiro do Oeste, uma cidade localizada no interior do Paraná.

Ao longo dos anos, a Crioulo tem buscado pela qualidade, resultando não apenas na expansão da quantidade de produções e produtos -incluindo o requeijão-, mas também na ampliação da presença para 15 estados atualmente.

A avaliação considerou 12 versões tradicionais disponíveis aos consumidores, elaboradas com leite de vaca. Para conferir a classificação completa, leia o conteúdo na íntegra.