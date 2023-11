A Panificadora Ceci foi contemplada com o prêmio de Melhor Padaria de São Paulo e também da Zona Sul no concurso Padocaria-SP 2023. O voto é popular e elege as melhores padarias da cidade por região e com uma classificação geral. Com recordes de votação, os vencedores foram anunciados em 23 de novembro e tiveram, mais uma vez, a Ceci no topo do pódio. Em 2022, ela também recebeu o título. Mas por que essa fama toda?

O cardápio diverso inclui clássicos de padaria, como coxinha, pão na chapa, misto quente e cafés variados. Além disso, serve lanches tradicionais, pastéis, salgados e beirutes. Dá também para almoçar por lá, aproveitando a lista de omeletes, saladas, panquecas e pratos feitos! Para o jantar, tem opções diversas de pizzas que podem ser compradas inteiras ou por pedaço.

Com tamanha variedade e qualidade, é fácil ganhar vários prêmios em um único concurso. A Ceci não foi apenas eleita a melhor padaria de SP e da Zona Sul, mas também saiu em primeiro lugar na categoria “melhor pão na chapa”, conquistou o terceiro lugar no “melhor pãozinho” da cidade e a segunda colocação no “Melhor Time de Chapeiros de São Paulo”. Tudo isso, mostra como a padaria é aclamada pelo público e possui o mais essencial de uma padaria: um pão e um serviço de qualidade e que agrada o público.

Ficou curioso para saber quem venceu na sua região? Confira o ranking completo das melhores padarias de São Paulo!

Endereço: Av. Afonso Mariano Fagundes, 1.350 - Planalto Paulista

Instagram: @padariaceci