Melhor panetone de 2022: relembre qual marca foi a escolhida entre os especialistas do Paladar

No final do ano, é imprescindível ter chocotones e panetones. Em 2022, especialistas selecionados pelo Paladar examinaram minuciosamente os disponíveis no mercado, considerando a textura, umidade, aroma e sabor da massa. Além disso, avaliaram rigorosamente a quantidade e a qualidade das frutas ou chocolates, bem como a aparência dos pães festivos.

O grande vencedor, foi o da marca Fazendo Pão. Além da pontuação excepcional que alcançou, os especialistas não pouparam elogios ao descrever o produto: perfeitamente fermentado, assado no ponto certo, com uma aparência excelente, aroma natural e um sabor “delicioso”. O júri também ficou impressionado com a diversidade e qualidade das frutas, especialmente por sua originalidade.

O ranking de 2023 já está sendo preparado, e em breve estará disponível para avaliação. Ele será divulgado a partir dos dias 7 e 8 de dezembro. Fique atento para não perder!

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.