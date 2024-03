Melhor panqueca do mundo não é dos EUA, afirma TasteAtlas

As panquecas são conhecidas no mundo todo e cada país tem a sua receita especial. Recentemente, o TasteAtlas, divulgou um ranking com as melhores versões de panqueca do mundo. O Brasil não entrou para a lista.

O país vencedor foi a França, com os famosos crepes. Feitos com uma massa fina a base de trigo, a tradição francesa diz que virá-los no ar enquanto cozinham e pegar na frigideira garante que sua família ficará bem o resto do ano.

As famosas panquecas americanas cobertas por mel, chantilly ou chocolate ficaram na 54ª posição e não entraram para o top 50. A todo, a plataforma ranqueou 85 panquecas.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.