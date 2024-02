Melhor parmesão do mercado: saiba como queijo se destacou em degustação às cegas

Entre opções nacionais e internacionais de queijos parmesão disponíveis nos mercados, especialistas convidados do Paladar classificaram dez marcas que atendem critérios de qualidade, destacando a La Serenissima como a primeira colocada.

Toda a avaliação aconteceu às cegas, com o intuito de te ajudar a selecionar exemplares que valem a pena comprar. Durante a degustação, aspectos como sabor, textura, aparência e aroma foram considerados.

Segundo a matéria do Paladar, o queijo de origem argentina apresentou gosto intenso no paladar combinado com uma leve acidez, além de cristais evidentes. ‘‘Dulçor agradável’', destacaram os jurados.

Ideal para complementar refeições cotidianas, o parmesão se tornou um produto comum nos lares. Portanto, que tal conferir a classificação completa? Leia o conteúdo.