Melhor suco de uva integral: qual foi o critério dos jurados?

Afim de saber quais sucos integrais de uva (isto é, os feitos com 100% do suco da fruta) são os melhores na hora de tirá-los das prateleiras dos supermercados e levá-los para casa, o Paladar realizou mais uma edição de teste às cegas, contando com o auxílio de quatro especialistas.

O júri da vez foi formado por profissionais com experiência na avaliação de bebidas à base de uva: Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan, Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho, Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos, e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia no Paladar.

Juntos, eles degustaram amostras de dez das principais marcas do produto e levaram em consideração três aspectos fundamentais: aroma, aspecto visual e sabor.

Os resultados foram organizados em um ranking, e o primeiro lugar foi ocupado pelo suco de uva integral da marca Casa Madeira, que, segundo os jurados, “tem um pouco de tudo”.

A bebida é potente e encorpada, tem aroma marcante, sabor acentuado de uva que perdura no paladar, além de apresentar acidez e dulçor equilibrado.

Confira o ranking completo na matéria ‘Qual é o melhor suco de uva integral do mercado?’, por Danielle Nagase, disponível aqui.