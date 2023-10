Melhores pães de alho 2023: especialistas elegem o Top 3 do mercado; confira

Com o final de semana chegando, é muito provável que, em algum lugar do brasil, pelo menos um brasileiro esteja se preparando para um churrasco, seja comprando carnes, bebidas, organizando o espaço da casa ou convidando familiares e amigos.

E é claro que, apesar da proteína ser a protagonista da ocasião, algo que não pode faltar é o pão de alho, que faz sucesso entre adultos, crianças e até quem não come carne pode ser contemplado. A guarnição pode ser reproduzida em casa, mas quem busca praticidade pode encontrá-la pré-pronta nos congeladores dos supermercados, e para ajudar esse público a escolher uma marca de confiança, que oferece um produto com boa crocância, sabor e quantidade de recheio que o Paladar realizou mais um teste.

Cinco especialistas em panificação foram convidados para fazer uma degustação às cegas de pães de alho, em formato baguete e no sabor tradicional, de seis fabricantes diferentes. As amostras foram preparadas em uma grelha e servidas imediatamente, sendo avaliadas em aroma, quantidade de recheio, aspecto visual e, claro, sabor.

Em primero lugar entrou o pão de alho da marca Zinho, pois apresentou uma textura perfeita, com casca dourada e crocante e um recheio suculento. Em segundo está a marca Swift, com uma baguete cremosa com sabor de alho fresco. E fechando o pódio com um pãozinho de crosta crocante, miolo macio, sabor e aroma agradável está a Santa Massa.

Veja o ranking completo, bem como os detalhes da avaliação dos jurados na matéria ‘Qual o melhor pão de alho para o churrasco?’, por Danielle Nagase

