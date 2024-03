Melhores pastéis de nata em São Paulo: saiba onde encontrar

Em São Paulo, entre as muitas opções de lugares que oferecem comidas típicas das mais diferentes partes do mundo, existem restaurantes cujo cardápio é repleto das delícias tradicionais de Portugal e que valem muito a visita.

As casas operam com itens que simbolizam a culinária lusitana, como bacalhau, pato, cordeiro, frutos do mar, entre outros, e quem não dispensa um docinho também pode ser bem servido pela Estou Quituteria, que faz do clássico pastel de nata seu carro-chefe.

Localizado na Vila Mariana, na Zona Sul, a Estou é comandada pela brasileira Wivy Leiso e pelo português Fábio Gonçalves, e trabalha com diferentes combinações do quitute pertencente à doçaria conventual, além da versão tradicional, feita com creme de ovos, açúcar e leite.

O estabelecimento oferece mais de 15 sabores especiais por preços a partir de R$ 11, abrangendo adaptações salgadas. Entre as opções estão: frutas vermelhas, maçã com canela, pistache, creme de avelã, gorgonzola, bacalhau e quatro queijos. Há também pratos como arroz doce (240 ml por R$ 20), rabanada (R$ 8) e patanisca de bacalhau (R$ 15).

Onde: Rua Domingos de Morais, 336, Vila Mariana.

