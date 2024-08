TasteAtlas elege os melhores tipos de arroz do mundo

Existem vários tipos de arroz, cada um com características próprias. O arroz branco é o mais comum, com grãos polidos e textura macia, por exemplo. O arroz integral mantém o farelo, o arroz parboilizado passa por um processo de pré-cozimento que preserva nutrientes e resulta em grãos mais soltos. Já o arroz basmati é aromático e muito utilizado na culinária indiana, enquanto o arroz arbóreo, de grãos curtos e cremosos, é ideal para risotos.

Em uma lista divulgada pelo TasteAtlas, ao menos 36 tipos de arroz foram ranqueados como os melhores avaliados em todo o mundo. Somente a Itália apareceu oito vezes na lista, com os tipos arbório, baldo, riso, entre outros. Na lista, o Brasil ficou de fora. Enquanto só no top 10, Japão e Espanha aparecem duas vezes.

Contudo, no primeiro lugar quem levou a melhor foi basmati da Índia, arroz com grãos que são originalmente cultivados no país e no Paquistão. Em segundo lugar, a Itália apareceu com o arbório e em terceiro lugar o arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas de Portugal, conhecido por ser fino e macio.

Confira o top 10

Basmati, Índia

Arbório, Itália

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, Portugal

Koshihikari, Japão

Baldo, Itália

Riso, Itália

Arroz Bomba, Espanha

Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai, Tailândia

Uruchimai, Japão

Arroz del Delta del Ebro, Espanha

Como fazer arroz branco

Esse é item obrigatório, não pode faltar. Aprenda a fazer um arroz branco de respeito, bem temperado, soltinho, super cheiroso. Quem ensina passo a passo é a chef Janaína Rueda, do Bar da Dona Onça.Veja como fazer. Foto: Fernando Sciarra/Estadão

Aprenda três receitas diferentes com arroz. Começando pela mais fácil e que pode ser usada diariamente. Neste caso, o arroz branco tradicional é o curinga que combina com tudo. Veja a receita completa neste link.

Arroz de pato

Arroz de pato com maionese de salsinha, aïoli e ervas. Foto: Angelo Dal Bó

Essa outra receita apresenta um preparo com apenas quatro passos, no entanto, se atente ao número de ingredientes para você arrasar na cozinha. Receita completa disponível neste link.

Arroz carreteiro fácil

Arroz carreteiro fácil Foto: Chistopher Reher

Por fim, esse tipo de arroz é uma boa alternativa para um almoço diferente, daqueles que em apenas 15 minutos já fica pronto. Confira aqui a receita completa.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.