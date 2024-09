Onde encontrar os melhores vinhos do Douro fermentados em lagares tradicionais

Abraçados, homens e mulheres pisam sobre as uvas no lagar, num ritmo contínuo coordenado pelo mais velho da roda. “Diria que é quase um momento espiritual”, conta João Nicolau de Almeida, enólogo da vinícola portuguesa Quinta do Pessegueiro, onde a colheita e pisa artesanal da uva resistem à modernidade. Foto: Quinta do Olivardo - Divulgação