Memorial da América Latina comemora 35 anos com evento gratuito de cultura e gastronomia

Em 2024, a Fundação Memorial da América Latina celebra o seus 35 anos de história com uma programação especial para os dias 16 e 17 de março, focada em cultura e gastronomia.

Com entrada gratuita e atrações para todas as idades, o evento oferecerá uma ampla variedade gastronômica principalmente com a culinária latina, incluindo pratos autênticos de países que abrangem várias regiões, como Colômbia, Venezuela, México, Paraguai, entre outros, com iguarias como ceviche e empanadas.

No aspecto cultural, as atividades incluirão apresentações artísticas e musicais. Além disso, haverá o Pavilhão da Criatividade, destinado a valorizar a arte popular através da exposição de cerca de 4 mil obras. O espaço completo contará também com uma área infantil e um menu específico para as crianças.

O Memorial está situado na Avenida Mário de Andrade, na Barra Funda, e dispõe de bicicletário, estacionamento e é pet-friendly. O evento terá início às 11h e se estenderá até as 21h.