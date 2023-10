O Memorial da América Latina irá receber vários chefs renomados nos dias 26, 27 e 28 de outubro, além de oferecer um evento gratuito que reunirá música e barracas de restaurantes com pratos a preços populares.

O Mesa São Paulo 2023 junta música e comida, já que serão 20 estabelecimentos da cidade de São Paulo preparando vários pratos gostosos para quem estiver por lá. Além disso, o Sebrae apresentará diversos produtores artesanais vindos do Brasil inteiro, e o Sabor de SP, por sua vez, valorizando e incentivando a cadeia produtiva da alimentação e comércio do interior e litoral de São Paulo.

As aulas são com chefs internacionais, como o catalão Albert Adrià e a uruguaia María Elena Marfetán, e nacionais, contando com nomes de peso: Janaína Rueda e Jefferson Rueda, Claude Troisgros, Helena Rizzo, Rodrigo Freire, Manu Buffara e Willem Vandeven. Para saber mais informações, como os preços dos ingressos, visite www.mesasp.com.br

Serviço

Memorial da América Latina: Av. Mario de Andrade, 664 - portão 13. 26 a 28 de outubro. Para mais informações, visite www.mesasp.com.br