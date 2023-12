Menus infantis são tendência para 2024, diz chef premiado

O chef britânico Jono Hawthorne, do Chef Jono no V&V, que recentemente foi eleito um dos melhores restaurantes da Inglaterra pelo Food Awards England, acredita que uma das tendências para 2024 são os cardápios infantis.

Ele alcançou a fama após chegar às finais do Masterchef: The Professionals em 2020 e foi coroado Chef do Ano no Yorkshire Evening Post’s Oliver Awards 2022.

Apesar de ter seu próprio restaurante em Leeds, Hawthorne acompanha o trabalho de outros profissionais e costuma usar o Instagram para postar regularmente avaliações de chefs

Ao Yorkshire Evening Post, ele disse que “ninguém sabe realmente o que vai acontecer no Ano Novo, mas suponho que veremos mais restaurantes de comida de rua, mais redes de restaurantes e locais maiores com maior volume de negócios”, afirmou.

“Também acho que há mais espaço para os restaurantes atenderem às famílias em Leeds e espero que vejamos mais disso em 2024. Tenho um filho e acho que as pessoas estão perdendo esse mercado - já disse isso há muito tempo tempo”, acrescentou.

“Os menus infantis são o futuro. Quando eu era um jovem chef não sabia disso, mas meu filho gosta de purê e macarrão simples, só isso. Se quisermos sair para comer, é isso que devemos procurar”, completou.