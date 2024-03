Mercadão Municipal Paulistano promove oficina gratuita de ovos de Páscoa

Para a Páscoa deste ano, o Mercado Municipal Paulistano se planeja para promover uma oficina gratuita de ovos de chocolate. O evento, que ocorrerá neste domingo, 24, é realizado em parceria com a ONG Clube de Mães do Brasil, e tem como objetivo proporcionar uma experiência educativa e solidária aos participantes.

A oficina conta com a participação da especialista em confeitaria Deise Salomão, que ministrará aulas teóricas e práticas, com espaço e materiais concedidos pela concessionária responsável pela administração do Mercado Municipal Paulistano e do Mercado Kinjo Yamato, a Mercado SP.

A atividade é aberta ao público, entretanto tem vagas limitadas, e parte delas é direcionada às mulheres assistidas pela ONG Clube de Mães do Brasil. Interessados devem preencher o formulário disponível aqui. Ao final da oficina, os ovos serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social do entorno do Mercadão.

Oficina gratuita de Páscoa