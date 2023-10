Mercado das Bruxas e Festival de Doces de Halloween tem entrada gratuita; confira programação

A Avenida Paulista será transformada em um cenário de Halloween nos dias 28 e 29 de outubro. Nesse período, o tradicional Mercado das Bruxas, organizado pela Art Shine, tomará conta do local. Com entrada gratuita, este evento oferecerá aos visitantes um final de semana repleto de experiências e atrações do mundo bruxo, incluindo oraculistas, expositores, shows de danças, palestras e uma variedade de opções gastronômicas.

Na seção gastronômica, os participantes poderão saborear uma variedade de pratos temáticos, como maçã envenenada, mousses de insetos, espetinhos diabólicos, tortinhas do mau, Merengue assassino, bolo fúnebre, além de outras delícias como caveira pão de mel, donuts fantasminha, torta musgo, hambúrgueres, comidas mexicanas, venezuelanas, acarajés, yakisoba, tempurás, corn dogs, doces mineiros e especialidades de milho, tanto salgadas quanto doces.

O Mercado das Bruxas contará com mais de 120 expositores, oferecendo uma variedade de produtos relacionados ao mundo das bruxas, como grimórios, vassouras, pedras e cristais, incensos, kits energéticos, orgonites, velas, gnomos, fadas, baralhos de tarot, livros, diários, chapéus de bruxa, varinhas, ferramentas de radiestesia, produtos wicca, itens de autocuidado e bem-estar, além de objetos de decoração como cerâmicas, luminárias, imagens religiosas, taças, quadros, incensários, mandalas, imãs, mobiles, espelhos, entre outros.

