Mesa III Pastifício e Carlota celebram o aniversário de São Paulo com cardápio especial; veja preços

Conhecida por diversos aspectos, como ser populosa, repleta de arranha-céus, agitada e rica em diversidade cultural, a cidade de São Paulo completa 470 anos de fundação no próximo dia 25, em uma quinta-feira. No aniversário de uma das maiores metrópoles da América Latina, diversos setores oferecem programações especiais, incluindo o ramo gastronômico.

É o caso do restaurante Carlota, chefiado por Carla Pernambuco. Mesmo sendo feriado na cidade, a casa abrirá das 12h às 17h para um almoço especial.

A sugestão do dia tem como entrada o mini hot-dog feito com pão de milho e linguiça Real Bragança (R$ 59); para o prato principal, uma releitura do emblemático Virado à Paulista, que leva costelinha com farofa-cuscuz de farinha uarini, tutu de feijão manteiguinha, ovo mollet e linguiça (R$ 97); e por fim, para a sobremesa, Ovos nevados com anglaise de rapadura (R$36). O cardápio regular também estará disponível.

Restaurante Carlota

Onde: Rua Sergipe, 753, Higienópolis

Horário especial para o dia 25/01: das 12h às 17h

Horário nos demais dias: terça a quinta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h; sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h30; sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h30; domingo, das 12h às 17h. Às segundas, permanece fechado.

Já para quem deseja apreciar massas artesanais de alta qualidade no conforto de casa, o Mesa III Pastifício traz as seguintes novidades para o dia 25 de janeiro: Capelone de ossobuco (400g por R$ 69), que pode seguir a sugestão da chef do restaurante e ser servido com molho delicado de tomate (400ml por R$ 48) ou molho delicado de champignons (400ml por R$ 48).

Mesa III Pastifício

Onde: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; aos sábados, das 9h às 16h; já domingos e feriados, das 9h às 14h.