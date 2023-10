Mesa SP 2023: 20ª edição celebra gastronomia disruptiva com Albert Adrià, Janaína Rueda e mais

O evento Mesa São Paulo chega a 20ª edição em 2023 e ocorre entre os dias 26 a 28 de outubro, no Memorial da América Latina.

Neste ano, o tema do evento é a “Mesa (Disruptiva) SP - rompendo paradigmas, invadindo espaços e recriando conceitos para e pela gastronomia”.

Entre as atrações estão o tradicional congresso Mesa Tendências, com palestrantes como o catalão Albert Adrià, cofundador elBulli (que fechou em 2011), e a uruguaia Maria Elena Marfetán, que comanda o Lo de Tere em Punta del Este.

Já entre os brasileiros estão os chefs Janaína Torres Rueda e Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco, 12º melhor do mundo pelo ranking The World’s 50 Best Restaurants (e ela recém-eleita melhor chef mulher da América Latina de 2023 pelo 50 Best)

Além do Mesa Tendências, o Mesa Ao Vivo trará aulas em tempo real com chefs e especialistas vindos de todo o país.

A programação ainda conta com o festival Farofa da Brasil, parte do evento que é gratuita e aberta ao público, com estandes de comidinhas, produtores de vários estados e shows de bandas ao vivo.

