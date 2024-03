Mestre dos cogumelos: 3 receitas fáceis para elevar sua cozinha

Os cogumelos são ingredientes explorados na gastronomia, mas apesar de serem fáceis de manusear, ainda causam muitas dúvidas em quem pretende se arriscar a fazer um prato em casa.

Mas, segundo o chef Flávio Tomio, professor de gastronomia do Senac, não há com o que se preocupar, basta seguir a receita corretamente. A seguir, confira três receitas com cogumelos para fazer em casa:

Molho de cogumelos

O molho de cogumelos é um delicioso acompanhamento para muitos pratos. Feito com cogumelos frescos , manteiga, creme de leite e conhaque, é a opção perfeita para ser servido com massas, carnes e legumes. Veja a receita completa aqui.

Sopa de frango com cogumelos

Feita com o cogumelo Paris, essa sopa é uma criação do chef Flávio Tomio. Com cebola roxa e leite de coco, o prato tem sabor acentuado e ainda recebe leves notas de limão. A melhor parte é que essa sopa fica pronta em apenas 10 minutos. Veja a receita completa aqui.

Bruschetta de cogumelos

A bruschetta é um típico prato italiano, feito com fatias de pão italiano levemente torradas. Em geral, são feitas com tomate, manjericão, alho e azeite. No entanto, existem variações, como a bruschetta de cogumelos Paris, shiitake e shimeji. É uma ótima opção para um lanche saboroso e diferente. Veja a receita completa aqui.