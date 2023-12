Método inovador na produção de hidromel deixa startup na Bahia em destaque; saiba como funciona

A San’Mielle, uma startup que prioriza métodos sustentáveis da Bahia, inovou com a produção do Hidromel e começou a fazer a bebida a partir do mel cristalizado, depois da CEO e doutora Samira Cavalcante pesquisar sobre o formato e escolher colocar em prática.

“Ao contrário do senso comum, a maioria dos meles cristalizam e isso pode ser um sinal de pureza. Lembrando que mel cristalizado é diferente de mel açucarado, este sim é um produto de má qualidade ou adulterado”, disse sobre o produto, que tem baixo valor econômico na região.

Apesar do conceito, Samira não deixou de lado a importância das medidas de produção, previstas em normas da legislação brasileira e que contam com etapas como fermentação de mel de abelha, sais nutriente e água potável, conforme informações do portal do governo da Bahia.

‘‘É preciso ter todos os cuidados necessários para permitir que ocorra uma fermentação de maneira saudável, na qual as leveduras trabalham sem sofrer nenhum tipo de estresse, evitando aromas desagradáveis e irreversíveis durante o processo”, acrescentou.

Sabendo da versatilidade da bebida, a San’Mielle oferece hidroméis considerados tradicionais, com uma linha floral e frutada, que dão um sabor mais refrescante na boca, ou envelhecidos, que passam por um procedimento mais longo antes de ser envasado.

