Micro-ondas: como usar eletrodoméstico para descongelar alimentos?

O micro-ondas é um eletrodoméstico essencial na casa de muitas pessoas e facilita a vida de quem conhece bem suas funções. Se engana quem acha que o aparelho só serve para esquentar a comida, pois além de requentar as sobras, o micro-ondas pode ser usado para fazer pratos do zero e até mesmo descongelar ingredientes ou refeições completas.

A repórter gastronômica Becky Krystal testou essas opções em um micro-ondas novinho e aprovou a função de derreter.

“Eu quase nunca derreto manteiga no fogão, a menos que esteja preparando outra coisa. Mas é uma aposta segura fazê-lo no micro-ondas, embora alguns aparelhos possam ser poderosos o suficiente para fazer a manteiga explodir”, afirmou.

Caso você tenha em casa um micro-ondas com essa função vale a pena testar. Se for derreter manteiga e tem medo de explosões, use a potência reduzida. Cobrir a tigela com papel-manteiga é uma medida de segurança a mais que pode ser incluída.

Essa opção também pode ser usada para derreter chocolates que serão usados em receitas. Neste caso, o melhor é ir devagar, pois o chocolate derretido pode desandar e acabar queimando. A potência reduzida é ideal para isso, mas lembre de sempre verificar e mexer o chocolate enquanto coloca para derreter. Essa estratégia é bem mais prática do que fazer banho-maria no fogão, que demora mais e ainda faz bagunça.

