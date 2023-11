Milk-shake: aprenda 5 receitas para fazer em casa e se refrescar à vontade em dias ensolarados

O Paladar lançou um desafio para a chefe Débora Tesoto, fundadora da Davvero Gelato Tradizionale, que pode te ajudar nessa onda de calor durante o verão. Aprenda 5 receitas de milk-shakes, fáceis e que podem ser replicadas em casa, para servir à toda família.

Vale ressaltar que a maioria dessas receitas levam poucos ingredientes, e a maioria contém leite, sorvete de algum sabor ou aquele complemento que vai deixar sua tarde ainda mais saborosa, fora o chantilly, que dá o grande final na decoração.

O segredo do milk-shake de chocolate belga, por exemplo, são as pitadas de raspas do chocolate sobre um chantilly, que dão um toque especial, assim como no sabor coco. Já o de sabor paçoca precisa de uma atenção especial ao liquidificador, em que os ingredientes precisam ser pulsados 5 vezes.

A chef Débora também deu dicas do milk-shake de doce de leite, em que uma colherada é o suficiente para dar aquele sabor tradicional e querido dos brasileiros. Já o de frutas vermelhas, um pouco mais arriscado, mas não menos fácil, basta utilizar um sorvete do sabor. Para um guia completo, acesse a matéria do Paladar clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Caso você queira fazer uma combinação com o seu milk-shake, o Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que também podem ser replicadas em casa. Confira opções aqui.