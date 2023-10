Minalba lança 1ª lata do mercado com descrição em Braille na tampa; veja

A Minalba Brasil está lançando a primeira embalagem em lata de água mineral com descrição em Braille na tampa.

Com a ação #LataPraTodosVerem, o objetivo da marca é tornar a experiência de compra e consumo mais acessível às pessoas com deficiência visual no país, além de buscar promover a independência na experiência de compra para essas pessoas.

A iniciativa foi desenvolvida com o suporte da Ball Corporation, líder mundial de embalagens sustentáveis de alumínio e pioneira na solução de água em lata no Brasil. As informações são do site publicitários criativos.

A empresa ainda contou com uma consultoria da Fundação Dorina Nowill para Cegos, para desenvolver o olhar inclusivo para o mercado de alimentos e bebidas.

