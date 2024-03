Mocktails lideram a nova onda da noite para a geração Z

O mercado tem visto uma mudança no consumo de álcool e tenta se adequar a nova percepção dos consumidores sobre bebidas, especialmente entre os mais novos, grupo formado pela geração Z.

Em busca de atender esse público, o mercado de bebidas tem se movimentado para oferecer opções que vão além das clássicas cervejas e dos drinks, inserindo bebidas não alcoólicas, como os mocktails.

Ao Estadão, a diretora de marketing e inovação na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e especialista em bebidas alcoólicas e charutos, Mikaela Paim, explicou que as gerações mais novas buscam saudabilidade dos alimentos e bebidas, e não sofrem condenações dos amigos por não beberem álcool como acontecia nas gerações mais velhas.

Além disso, os consumidores estão mais dispostos a pagar por bebidas mais elaboradas, mesmo que elas sejam não alcoólicas, a exemplo dos mocktails, cervejas zero e outros “soft drinks” como Bear Mate.

Apesar da aparência do líquido e recipiente que lembram a uma garrafa de cerveja do tipo “long neck”, o Bear Mate é feito 100% sem adição de álcool, o que colocou a bebida entre as queridinha dos jovens descolados na capital paulista, que é um dos principais mercados operados pela empresa.

Para saber mais sobre a mudança no consumo de bebidas alcoólicas e como o mercado está se adaptando a isso, leia a matéria de Wesley Gonsalves e Lucas Agrela, no Estadão.