Molho shoyu: especialistas testam e elegem as três melhores marcas

Se você é um apreciador de comida asiática, como yakissoba, sushi, entre outros, certamente já provou e reconhece a importância do molho fermentado de soja (também conhecido como molho shoyu) em pratos desse tipo. “Ele é um condimento que deve ser usado para complementar o sabor dos demais ingredientes [...]”, explica a chef Telma Shiraishi, do Aizomê.

Escuro e salgado, o líquido utilizado como tempero se popularizou no Brasil, e embora seja raro encontrar versões artesanais por aqui, algumas marcas internacionais e nacionais oferecem bons produtos industrializados. E para saber quais são elas, o Paladar reuniu especialistas para testar amostras.

Para avaliar de maneira justa, foram separadas quantidades em pequenos recipientes identificados apenas por números, e os jurados experimentaram cada uma delas com cubinhos de tofu e de forma pura, também. Depois dos testes, um ranking foi estabelecido, e três marcas se despontaram positivamente.

A primeira foi a Kikkoman Koichuchi, uma marca japonesa que produz um molho de cor castanho-avermelhada com aroma agradável de fermentação natural e notas de caramelo queimado, oferecendo um sabor intenso, prolongado e equilibrado entre o dulçor e o salgado. Ingredientes: soja, trigo, sal, álcool de cereais.

Em segundo lugar entrou a Azuma Tradicional, com um molho bem escuro, de aroma leve e suavemente alcoólico, ideal para usar na cozinha no dia a dia. Ingredientes: água, sal, açúcar, soja, trigo, álcool etílico, corante caramelo IV processo sulfito-amônia, realçadores de sabor glutamato monossódico, guanilato dissódico e inosinato dissódico, conservador benzoato de sódio e reguladores de acidez carbonato de sódio e ácido láctico.

Composto por água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo III, realçador de sabor glutamato monossódico e conservador sorbato de potássio, o molho de soja do Aji No Shoyu ocupa o terceiro lugar do pódio com seu sabor complexo que apresenta uma certa picância e notas de caramelo tostado e umami, além de ter um líquido mais denso, com aroma tostado e levemente adocicado.

