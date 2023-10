Mondial de la Bière: Confira a programação completa do festival de cervejas

O Mondial de la Bière, principal festival internacional de cervejas artesanais da América Latina, celebra sua presença marcante em três países. Originário do Canadá e com edições anuais desde 1994 na França e no Brasil, o evento tornou-se um ícone no universo cervejeiro, reunindo centenas de cervejarias e proporcionando uma combinação única de gastronomia, espetáculos e atividades variadas.

No Brasil, o festival fincou suas raízes em 2013 no Rio de Janeiro e, percebendo o crescente entusiasmo dos paulistanos pela cultura cervejeira, estendeu sua magia para São Paulo em 2018. Em 2023, o Mondial de la Bière celebra uma década de paixão pela cerveja em terras brasileiras com uma edição comemorativa, prometendo uma experiência inesquecível para todos os amantes da bebida.

Marcas renomadas como Academia da Cerveja, Além Bier, Alpendorf, Alter Cervejaria, Baden Baden, Bohemia, Brassaria Ampolis, Colorado e Hocus Pocus, entre outras, estarão presentes, garantindo que os participantes desfrutem do melhor que o mundo cervejeiro tem a oferecer. Confira a lista completa das cervejarias participantes aqui e veja mais informações no site oficial do evento.

