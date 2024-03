Montando uma adega em espaços pequenos: saiba como otimizar

É comum a quem é apaixonado pelo mundo dos vinhos a vontade de ter uma adega em casa, afinal certos rótulos não foram feitos para serem apreciados jovens, e um local adequado para armazená-los até que estejam no ponto certo de maturação é extremamente útil. Além disso, é uma ótima forma de organizar as coleções.

Se você, leitor, está determinado a alcançar o sonho da adega própria, mas tem dúvidas quanto à organização do espaço para começar, o Guia dos Vinhos apresenta algumas dicas essenciais. A primeira delas, voltada aos enófilos iniciantes, é adquirir um frigobar, entretanto, por ser compacto, é provável que tenha de ser trocado em breve.

Outra opção é utilizar algum cômodo não ocupado, aquele ‘quarto de tralhas’, mas, caso o perfil da sua casa não seja tão espaçoso, a recomendação é utilizar um local mais escuro e fresco, que fique longe de comidas, materiais de limpeza ou qualquer outro item com cheiro forte para guardar as garrafas. Essa alternativa não é a ideal para longo prazo.

Por fim, também é possível otimizar o espaço adotando a adega híbrida, armazenando os rótulos mais importantes - isto é, aqueles designados para ocasiões especiais - em uma área menor, e os demais, do dia a dia, em uma área não refrigerada. Espaços climatizados são os melhores lugares para conservar os vinhos, porém a opção ideal é a que cabe no seu bolso e condiz com o seu perfil de consumo.