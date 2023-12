Morre chef Dirceu Félix, referência no ensino da cozinha clássica francesa

A gastronomia de Curitiba está de luto desde domingo, 3, com a morte do chef Dirceu Félix, aos 82 anos. O chef, que teve passagem pela cozinha de diversos hotéis do Rio de Janeiro e São Paulo, era referência no ensino da cozinha clássica francesa.

Dirceu foi professor do Centro Europeu por quase duas décadas e também atuou em outras instituições de ensino da cidade. Muitos dos atuais cozinheiros e chefs do Paraná passaram pela sala de aula de Dirceu.

Ele estava afastado das atividades docentes há seis anos e era um discípulo da escola clássica francesa. Em 2013 ele recebeu uma homenagem do Centro Europeu, uma das mais antigas escolas de gastronomia de Curitiba, que batizou a sua principal cozinha pedagógica com o nome do chef professor, segundo o portal Tribuna PR.

Dirceu morreu em Blumenau, Santa Catarina, e sepultamento ocorreu no último domingo, no Cemitério Vertical, em Curitiba.

