Morre Rafael Sessenta, um dos chefs e empresários mais expoentes de Salvador (BA)

Nesta semana, o estado da Bahia deu adeus a um dos nomes mais expoentes no resgate às origens da cozinha baiana, o chef e empresário Rafael Sessenta.

Responsável por uma série de restaurantes e boates populares em Salvador, Sessenta havia encerrado suas atividades na cozinha e foi submetido a uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu, deixando amigos, familiares e um grande legado aos 77 anos. Seu velório foi realizado na última quinta-feira (4) na cidade de Brotas, na Bahia.

“Ele estava morando na fazenda com a companheira e estava cultivando produtos livres de agrotóxicos, fazia o próprio queijo e estava curtindo o que ele produzia”, contou Rafael Spencer, filho de Sessenta, em entrevista ao portal alÔalôbahia sobre as atividades do chef antes de falecer.

Acompanhado de pessoas famosas, com grande influência artística e política entre as décadas de 1970 e 1980, Rafael foi dono da famosa boate Anjo Azul, que já recebeu nomes como Dorival Caymmi, Jorge Amado, Pelé, Chacrinha, entre outros.