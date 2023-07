Morre Wilson Cabral, semifinalista do MasterChef, aos 40 anos

Morre semifinalista do 'Masterchef 2022', aos 40 anos, após acidente em São Paulo Foto: Instagram/@wilsonnunescabraljr

Wilson Cabral foi semifinalista da 4ª temporada do MasterChef profissionais. De acordo com o portal UOL, o cozinheiro sofreu um acidente de carro em Sorocaba, São Paulo. Ele estava há uma semana internado, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital na última sexta-feira (21).

Apesar de todos os anos de carreira, foi no MasterChef que Wilson assumiu a posição de protagonismo na gastronomia. O cozinheiro se destacou em 2022 sendo um dos competidores mais fortes da edição.

Após a participação no programa, o chefe abriu um restaurante com o Hichel, colega de temporada. O estabelecimento chama Butcher Garden e traz a proposta de churrasco fogo de chão. O negócio foi inaugurado em abril deste ano.

Wilson era casado há 11 anos com Simone, que foi quem deu a triste confirmação de sua morte no Instagram do chefe, através dos stories. Além da esposa, o chefe deixa Arthur, filho único do casal.