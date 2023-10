Mudanças climáticas podem alterar o sabor da cerveja; entenda

Um estudo publicado pela revista científica Nature Communications apontou que, entre os vários efeitos negativos das rápidas mudanças climáticas do planeta, a alteração do sabor da cerveja é um deles.

Isso se dá pela diminuição do amargor característico do lúpulo, ingrediente essencial para produzir a bebida. Outro fator que contribui para o problema é o aumento exacerbado de temperaturas e as previsões de chuva abaixo da média, que afeta diretamente o plantio.

Segundo pesquisadores da Universidade de Ciências da Vida de Praga, em regiões europeias como República Tcheca, Alemanha e Eslováquia - que correspondem a 90% da produção de lúpulo no continente -, a produtividade geral do ingrediente cair entre 4,1% a 18,4% se o quadro atual permanecer o mesmo até 2050.

Em termos mais práticos, isso indica que, para suprir somente a demanda atual, é necessário que o cultivo da planta aumente em 20%, o que pode ser feito a partir do deslocamento de lavouras, construção e manutenção de áreas protegidas e introdução do uso de plantas geneticamente modificadas. Como segunda opção, os fabricantes e consumidores de cerveja terão de se acostumar com a nova versão do lúpulo.

