Mulher tinge comida de rosa e choca a internet com obsessão peculiar

Um dos destaques do cinema neste ano foi o lançamento do longa metragem de Barbie, dirigido por Greta Gerwig. O marketing em torno da obra foi tão grande que até mesmo a indústria alimentícia foi movimentada, lançando diversas comidas e bebidas exclusivas tingidas de rosa, seguindo a estética do universo chamado barbielândia.

Essa movimentação aconteceu em julho deste ano, mas, para alguns, o hype de alimentos cor-de-rosa permanece. É o caso da jovem inglesa Holly Weymouth, de 29 anos, que tem uma obsessão confessa pela cor. Além de ter um guarda-roupa inteiro de peças com ao menos algum detalhe em rosa, ela também leva a pigmentação para o prato.

Em entrevista ao canal de notícias norte-americano Daily Star, Weymouth conta: “Qualquer coisa que eu possa tingir de rosa, eu farei. Eu coloco regularmente corante alimentício no meu molho de macarrão, só prefiro comida quando está rosada [...] simplesmente têm um gosto melhor”.

Receitas testadas e aprovadas

