Mulher viraliza ao pedir guacamole em restaurante e receber ingredientes para preparar prato; veja

Uma mulher foi surpreendida ao pedir um guacamole em um restaurante mexicano e receber os ingredientes na mesa para ela mesma preparar a receita. O caso aconteceu no Baja Betty’s, restaurante de culinária mexicana em San Diego, nos Estados Unidos, e viralizou após um vídeo do momento ser publicado nas redes sociais.

“Ela pediu batatas fritas e guacamole sem saber que teria de preparar sozinha”, diz o texto que aparece na gravação. “Ela tem que pagar por isso?”, completa a legenda.

Apesar de inusitada, a ideia do restaurante de trazer os ingredientes separadamente dividiu opiniões nos comentários. Vale destacar, que a maneira como o prato é servido é descrita no cardápio do Baja Betty’s.

“Eu adoro isso porque odeio coentro e os restaurantes sempre querem colocá-lo na guacamole por algum motivo”, escreveu um usuário do TikTok. “Fui a um restaurante no Japão e tive que fazer meu okonomiyaki com uma tigela de ingredientes crus quando nem sabia o que deveria ser”, afirmou outro internauta.