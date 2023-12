Mulheres do café: conheça projeto que incentiva o protagonismo feminino na cafeicultura

Consolidado como um dos maiores estados produtores de café do Brasil, o Paraná passou a ser reconhecido pela qualidade do seu produto com o café especial, especialmente na região do Norte Pioneiro. Outro diferencial é o projeto Mulheres do Café, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

O órgão reúne, desde 2013, produtoras da região para incentivar o protagonismo feminino na produção familiar. O projeto disponibiliza um trabalho conjunto multidisciplinar que orienta as produtoras a se envolver nos processos produtivos, a desenvolver técnicas de cultivo e a liderar a comercialização da colheita do café.

De acordo com a extensionista do IDR-Paraná, Cíntia Mara Lopes, o grupo reúne mais de 250 mulheres em 14 municípios do Norte Pioneiro.

“Como resultado, a gente conseguiu dar mais visibilidade e valorizar o trabalho feminino. As mulheres hoje ocupam um papel de protagonismo e liderança nesta atividade”, disse ao Tarobá News.

Após uma década de trabalho, hoje, mais da metade das inscrições nos prêmios regionais de café são feitas por produtoras mulheres, segundo o IDR-Paraná.

