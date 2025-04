Pizza de segunda-feira? É isso mesmo! A partir do próximo dia 14, o Krøzta oferecerá o “Mussarela Club”, evento que ocorrerá quinzenalmente para agitar o início da semana com pizzas, coquetéis e música. Saiba mais na matéria de Luigi Di Fiore.

Sabores de pizzas

As pizzas de cada edição serão inéditas e servidas por fatia (R$ 32), com opções de sabores inspirados em pratos clássicos da culinária italiana, como a ‘A la Vodka’, que leva molho pomodoro picante com vodka, stracciatella e flor de sal, e Carbonara, com bacon, gema curada, fonduta de parmesão e pimenta-do-reino.

Colaborações com pizzarias

Além disso, todo evento terá um convidado especial. Para a abertura, o carioca Fatchia Pizza, Disco e Bar foi o escolhido.

Na primeira data, a música será comandada pelo DJ do Fatchia, Facchinetti, das 17h às 22h.

Onde: Rua Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. A partir das 17h.

