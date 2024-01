Mussarela de búfala: entenda o processo de fabricação

De origem italiana, a mussarela de búfala é um queijo que tem aparecido cada vez mais nos lanches, saladas, massas e outros pratos consumidos pelos brasileiros, aumentando, assim, a demanda de fabricantes nacionais. Um deles é o selo Almeida Prado, eleito um dos melhores do mercado por especialistas.

A mussarela da marca é produzida na Fazenda Rio Pardo, em Bocaina, próximo à capital de São Paulo, e é feita com 100% do leite de búfala. Maria Cecília de Almeida Prado, fundadora da Almeida Prado, explica como tudo começou: “Quando meus filhos nasceram [por volta do início da década de 1980], eu não conseguia amamentar e fiquei muito frustrada. Não queria dar leite de vaca porque sou alérgica e aí descobri as búfalas e comprei duas”.

Até então, o leite de búfala, além de fazer parte da alimentação de seus filhos, era utilizado para fazer manteigas, coalhadas, queijos, doces, tudo para consumo familiar, mas sempre sobrava matéria-prima. Anos depois, chegando à década de 1990, a mussarela de búfala passou a se popularizar no país, tornando as produções de Maria Cecília maiores.

Mas, como a pequena produção entrou para a grande indústria e se tornou uma das melhores marcas do mercado na atualidade? Fernanda Meneguetti, na matéria ‘Saiba como é feita uma das melhores mussarelas do Brasil’, detalha os processos da Almeida Prado. Leia na íntegra aqui.