Mussarela: qual foi a 2ª melhor marca do mercado escolhida pelo teste Paladar?

A mussarela fatiada é um dos queijos mais consumidos pelos brasileiros e faz parte de alimentações cotidianas, seja como recheio de um pão no café da manhã ou como parte de uma receita no almoço.

Por isso, o Paladar decidiu fazer um teste com as mussarelas mais vendidas nos supermercados e atestar a qualidade desses produtos.

Para realizar a prova, um time de jurados foi convidado para avaliar 9 das marcas do queijo. Foi um teste às cegas, no qual eles puderam provar fatias de mussarela fria, direto da embalagem, e também avaliar a performance do produto depois de aquecido em um sanduíche simples, com duas fatias de mussarela no pão de forma sem casca.

Na avaliação dos especialistas, a mussarela Scala foi a segunda melhor. Clarinha e de boa aparência, ela conquistou os jurados pelo sabor lácteo e marcante.

