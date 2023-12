Especialistas avaliaram onze marcas de creme de avelã disponíveis no mercado e elegeram as três melhores. No pódio, o Slack La Nut, da Cacau Show, ficou em terceiro lugar. A Nutella foi ultrapassada pelo Miroh, que foi descrito pelos jurados como “um produto de ótimo sabor, bem balanceado no açúcar, de textura cremosa e aveludada”. Mas por que a Nutella perdeu como melhor “Nutella”?

Um verdadeiro sinônimo de creme de avelã, o produto conquistou uma posição elevada, com sua cremosidade e “aspecto brilhante e atraente”. Outros pontos positivos também foram o aroma e sabor que se destacaram. No entanto, os especialistas o consideraram um pouco doce demais, o que contrastou com a doçura mais harmoniosa do grande campeão do Selo Paladar.

Quer saber quais foram todas as marcas analisadas? Confira o teste completo!