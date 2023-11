Natal aconchegante: confira ideias perfeitas de Ceia para famílias pequenas

As cenas natalinas de filmes, por exemplo, que inspiram uma noite agradável, são sempre com uma mesa recheada e várias pessoas presentes. Mas e quanto a reunião acontece com, no máximo, até 5 convidados? É o caso do chefe Felipe Zanuto.

‘’Eu mesmo não cozinho nada no Natal’', conta, acrescentando que recebe todos os anos o salpicão de frango da mãe e o rondelli de queijo da tia. Com dicas ao Paladar, Zanuto deixou falou mais sobre uma Ceia ideal para cinco pessoas, se baseando na sua família e com direito a sobremesa: pavê de chocolate.

Se identifica com uma família menor e quer saber todas os detalhes das receitas deliciosas do Natal? Clique aqui para acessar a matéria completa.

Além disso, sabendo que os deliciosos chocotones e panetones ficam em destaque nessa época do ano, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opões desses produtos no mercado, que estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar também tem várias receitas para uma magnífica Ceia de Natal, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.