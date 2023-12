Você não vai cear com a família no Natal ou no Ano Novo? Não se preocupe, o Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar do Hotel Fasano, em São Paulo, oferece um brunch completo nas vésperas dessas festividades para quem vai passar a celebração fora de casa.

Para o dia 24, o menu conta com o buffet de antepastos e saladas da casa, com a adição de três opções de prato principal: lombo de bacalhau à romana com polenta, ou porchetta suína com feijão manteiguinha e o famoso nhoque de pato com molho de laranja. Sem contar com o cardápio de sobremesas, que conta com um entremet de champagne com frutas vermelhas.

O menu custa R$ 520 por pessoa na véspera de Natal, e R$ 540 na véspera do Réveillon, com outras opções de pratos, com foco nas massas. Uma das opções é o cabelo de anjo nero com lagosta ao molho de champagne. O brunch inclui uma taça de prosecco para dar as boas-vindas.

Ficou com vontade?

Clique aqui para conferir o roteiro completo que o jornalista Matheus Mans, do Paladar, montou para os restaurantes com menus especiais para o fim de ano.

PUBLICIDADE

Serviço: Endereço: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. Telefone: 11 3062-4000. Horário: das 10h às 17h. Site: https://www.fasano.com.br/gastronomia/nonno-ruggero.