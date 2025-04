NekôFest: festival de comida asiática acontece neste sábado em São Paulo

Nesta sábado, 12, acontece no Largo da Batata, em Pinheiros, a terceira edição do NekôFest, um festival dedicado à gastronomia asiática.

O evento promete trazer diversas opções da culinária típica para experimentar em meio à arte e à cultura. Confira mais informações na matéria de Luigi Di Fiore.

O que comer?

Com entrada gratuita, o festival oferece quitutes como os baos e a berinjela frita com missô do Mapu Baos. Também são destaques os chás, oniguiris e sanduíches da Mori Chazeria. Ainda é possível provar o Ramen burguer e gyozas do Tamashii Ramen ou os doces com matchá da Matchá Minka.

Além dos quitutes tradicionais, o público pode aproveitar para conferir a feira de cerâmicas no evento, com itens de decoração, vestuário e artes diversas.

Onde: Largo da Batata, S/N, Pinheiros (próximo ao metrô Faria Lima). Das 11h às 20h.

