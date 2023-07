Néli Pereira renova a coquetelaria e oferece drinques exóticos em São Paulo

Néli Pereira renova a coquetelaria com ingredientes extraídos da medicina Foto: Imagem: reprodução do instagram @neli_pereira

Enquanto blueberry e pitaya podem ser encontrados facilmente no mercado, a carqueja e a catuaba são bem difíceis. Mas, são partes da cultura brasileira, conhecida como “garrafadas”, tradição da medicina que mistura ervas, raízes, flores ou frutas com álcool para fins medicinais.

Segundo o portal Projeto Draft, a jornalista, mixologista e pesquisadora Néli Pereira decidiu resgatar essas plantas e inovar no preparo de drinks. Ela realizou uma pesquisa, e durante 10 anos conversou com diversas pessoas, como raizeiras e erveiras, para conhecer melhor sobre a garrafada.

A pesquisa nomeada Da Botica ao Boteco, foi publicada em 2022 e como resultado da pesquisa, os drinques autorais criados por Néli podem ser consumidos no Espaço Zebra, localizado na Rua Major Diogo, 327 - Bela Vista - São Paulo - SP. Ao todo, são 15 drinques, com preços de 18 a 45 reais.

Além disso, Néli troca quatro receitas por semana, para renovar o cardápio. De acordo com a profissional, as pessoas, muitas vezes, não querem experimentar por não conhecerem tanto as especiarias. A solução que ela encontrou foi distinguir cada ingrediente para um tipo de bebida certo.

Por exemplo, catuaba, aparece no drinque Catatônica, com licor de catuaba e água tônica. No Carqueja Spritz, a erva é misturada com vermute, Aperol e água com gás. O Panache do Davi leva cogumelos ianomâmis e mix de vermutes.

Néli teve sua curiosidade aguçada quando experimentou infusões de plantas com cachaças em um boteco na Zona Cerealista. Pesquisando melhor, a mixologista pôde encontrar diferentes técnicas e referências para inovar no cenário da coquetelaria brasileira.

Continua após a publicidade