Nelson Freitas é eleito o melhor jovem chef do mundo; saiba mais

Nelson Freitas, com apenas 28 anos de idade, conquistou o título de melhor jovem chef do mundo no prestigiado concurso S. Pellegrino Young Chef Academy 2022. Ele é um orgulhoso graduado da Escola de Hotelaria de Viana do Castelo, sua cidade natal. Desde 2019, Nelson tem deixado sua marca no renomado restaurante Fifty Seconds by Martín Berasategui, localizado no topo da Torre Vasco da Gama, em Lisboa.

Em uma entrevista reveladora, o talentoso cozinheiro compartilha as principais etapas do concurso que ele superou, contando com o apoio fundamental de seu mentor, o chef Filipe Carvalho. Além disso, ele desvenda o segredo por trás de seu prato de assinatura vitorioso: salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho preto caseiro.

Segundo o Expresso, o jovem chef conta que que seria contraditório querer transmitir uma mensagem e, ao mesmo tempo, não utilizar os próprios produtos de seu país. A logística foi bastante desafiadora. Houve dias de intensas preocupações, mas no final, o esforço valeu a pena. Ele conseguiu apresentar o melhor peixe do mundo de maneira incrível.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira sugestões de pratos deliciosos aqui.